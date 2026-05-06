渋滞の踏切、上り坂のT字路は「勘弁して」技術の進化とともに、MT車はすっかり少数派となってしまいました。近年は新車のMTモデルの販売数も減っており、自販連（日本自動車販売協会連合会）の統計によると、MT車は全体のわずか１〜2％程度の割合しかありません。【景色は綺麗だけど…】これが「MT車乗りが走りたくないスポット」です（写真で見る）それでも、自分で操る楽しみや、クルマとの一体感を強く感じられるのはMTの大