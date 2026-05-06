タレントの堀ちえみが5日に自身のアメブロを更新。韓国の明洞でショッピングやグルメを楽しんだことを報告した。この日、堀は「adidasで欲しいものがあり、今夜も明洞までやってきた」と報告し「明洞のadidasは大きいので、品揃えも多いです」と説明。「ずっと気になっていた」というカスタムシューズについて「adidasの靴紐に、たくさんの小物をカスタマイズします。めちゃくちゃ可愛いんだ」と嬉しそうにコメントし「また取り付