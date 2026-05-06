森保ジャパンに激震が走った。フライブルクの日本代表MF鈴木唯人が現地５月３日のヴォルフスブルク戦で鎖骨骨折の重傷を負ったのだ。本人は自身のインスタグラムのストーリーに「大丈夫！やるよ！！」と投稿したものの、６月に開幕する北中米ワールドカップへの出場が不安視されている。これは日本代表だけでなく、鈴木の古巣であるブレンビーにも影響を与える可能性があるようだ。 デンマークメディア『Bold』によれ