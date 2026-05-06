サッカー明治安田J1百年構想リーグ「 V・ファーレン長崎」は6日、ホームで「ファジアーノ岡山」と対戦。 岩崎とチアゴのがゴールを決め、2-1で勝利しました。 次節は9日、アウェーで「セレッソ大阪」と対戦します。