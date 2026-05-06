YouTuberグループ「Fischer's-フィッシャーズ-」のシルクロードさんは5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。こどもの日の家族ショットを披露しました。【写真】シルクロード、“最高のこどもの日”ショット「最高のこどもの日を過ごせた」シルクロードさんは「最高のこどもの日を過ごせた 兜もかっこいいねぇ、コルクくんチルクくん 小さな鯉のぼりを持って公園に遊びに行ったり、ママの素敵なご飯を食べたりお昼寝もしたり、子ど