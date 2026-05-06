ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！ひらめき力が試されるこのクイズ。頭の中で文字を動かして、隠された正解を導き出せるでしょうか？ 1分以内を目指して、全集中で挑んでみてください！問題：「ん ろ ろ て ぶ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。ん ろ ろ て ぶヒント：最後の文字は「ろ」答えを見る↓↓↓↓↓正解：ろてんぶろ正解は「ろてんぶろ」でした。▼解説「ろ」が2つある