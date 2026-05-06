◇MLB アストロズ2-1ドジャース(日本時間6日、ダイキン・パーク)ドジャースの大谷翔平選手が160キロの直球を連発するなど力強い投球をみせます。7回89球を投げ、4安打(うち本塁打2)、8奪三振、2失点と試合をつくる投球を見せたものの、敗戦投手となりました。試合後、ロバーツ監督は「良い登板だった。本当に素晴らしかった。ストレートは非常に良かった。カーブは今夜はそこまで良くなかったけれど、必要な場面ではスイーパーがし