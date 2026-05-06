「巨人−ヤクルト」（６日、東京ドーム）６度目の先発登板となった巨人のルーキー左腕竹丸がプロ入り初ホームランを浴びた。先頭打者のヤクルト・並木にこの日投じた第１球、真ん中高めに入った１４６キロのストレートを左翼席に運ばれた。竹丸はマウンド上から少し驚いたような表情で打球の行方を見届けた。その後も２四球を出すなど１死一、二塁とピンチを招き、増田に左前にタイムリーで２点目を献上したが、後続は連続