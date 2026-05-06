モデル・女優の村上愛花（えりか、25）が腰の治療のため、5月から9月にかけて出演を予定していたイベントを欠席することが分かった。所属事務所「パノラマ株式会社」の公式インスタグラムが6日までに発表した。村上の所属事務所は「この度、弊社所属の村上愛花につきまして、腰の治療のため、2026年5月17日（日）に開催される『ViVi 超ポジティブ EXPO 2026 SPRING』、2026年7月18日（土）に開催される『NAMICS presents TGC