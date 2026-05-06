◇セ・リーグ阪神―中日（2026年5月6日バンテリンD）阪神の高橋遥人投手（30）が5回まで無失点と圧倒。開幕から4試合ですでに3完封の左腕がこの日も当たり前のようにゼロを並べた。初回は16球で3者凡退。2回も1死からボスラーに右前打を浴びたものの、難なく後続を断った。4回は福永の中前打で初めて先頭打者の出塁を許したが、村松を一ゴロ。細川をツーシームで空振り三振に仕留め、ボスラーを遊ゴロで得点を与えなかっ