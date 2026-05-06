ペリリュー島に佇む軍用車両の残骸。装甲やキャタピラの隙間から植物が伸びている/Lilit Marcus/CNNパラオ・ペリリュー（CNN）青々と茂る島の樹木は、朝の雨を浴びてその無数の緑の色合いを一層深めている。沖合では、シュノーケラーたちが白化していないサンゴ礁のベッドの上に浮かんでいる。小さな木造の桟橋を降りると、島の訪問者はイチジクの木の茂みや、足首まで届くシダの間を通り抜ける。灰色の石を積んだ石塚が、ハイキン