バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「パンどろぼう めじるしアクセサリー3」を2026年4月 第5週より発売する。全5種で価格は300円。2026年4月 第5週発売「パンどろぼう めじるしアクセサリー3」(全5種・300円)「パンどろぼう めじるしアクセサリー3」は、大人気「パンどろぼう めじるしアクセサリー」の第3弾。パンを持った「サササッ」や、「まずい」といった表情、さらに「なぞのフランスパン」を含む全5種類がそろう。○ラ