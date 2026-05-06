大相撲の幕内・藤ノ川（伊勢ノ海）が６日、東京・中央区の荒汐部屋に出稽古に出向いた。同じく出稽古の大関・安青錦（安治川）、同・霧島（音羽山）らを相手に計１４番相撲を取った。持ち前の素早い動きで真っ向勝負を挑み、１７７センチ、１２３キロの小兵が勝つと、部屋のガラス越しで稽古を見ていたお客さんからも驚くような声が上がった。「思いっきりやっているので、とりあえず前に出ることしか考えていなかった。相手も