阪神球団、甲子園球場とタイガースOB会が共催した野球体験イベント「トライアルベースボール甲子園」（協賛・兵庫三菱自動車販売、大同工業）が6日、甲子園球場で行われ、午前、午後に分かれ、240人が参加した。野球未経験の子どもたちにも打撃指導を行った鳥谷敬氏（44）は「バッティングで大事なのはタイミング。トスにタイミングを合わせることを意識してみよう」と呼びかけ、同伴した親にもスイング指導を行うなど、家族が