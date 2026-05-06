お笑いコンビ「2丁拳銃」小堀裕之（52）の次男で、自身もお笑いコンビ「ウェスタンジーニャ」で活躍する小堀響己（19）が6日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。ともにゲスト出演した父・裕之について語った。先月5日、自身のX（旧ツイッター）で「4月から吉本興業所属になりました」と報告していた響己。同番組に父とのコンビ「ヘドロ一家」として登場すると「プロになってから初めての仕事がコレで。凄