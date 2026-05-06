◇パ・リーグロッテ―オリックス（2026年5月6日京セラD）ロッテの先発・西野は6回3安打2失点と試合をつくったものの、打線の援護がなく、またも24年9月28日の西武戦を最後に遠ざかっている白星に届かなかった。プロ18年目のベテランは初回を13球で3者凡退に抑えたが、2回先頭のシーモアに右翼線二塁打、続く森友に右翼フェンス直撃の二塁打を浴び、1死後に野口に右前2点適時打を許した。3回に先頭の渡部に四球を与えた後