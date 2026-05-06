厚生労働省は、将来もらえる年金額を試算するサイトの機能を拡充し、公開した。公的年金に上乗せできる個人型確定拠出年金「iDeCo（イデコ）」の受け取り見込み額や、病気などで一定の障害がある人が受け取る「障害年金」の見込み額も試算できるようにした。サイトは「公的年金シミュレーター」。2022年に公開された。利用登録は不要で、パソコンやスマートフォンで使える。生年月日や、会社員か自営業かといった働き方、働く