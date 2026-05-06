◇明治安田J1百年構想リーグ第15節長崎2―1岡山（2026年5月6日ピースタ）明治安田J1百年構想リーグが6日に各地で行われ、西地区では日本代表の森保一監督（57）が視察した一戦で長崎が岡山を2―1で下した。前半19分に試合が動いた。序盤から好セーブを見せていたGK波多野豪がロングキック。頭で落としたMF岩崎悠人が右足で移籍後初ゴールを決め、4試合ぶりの先発で結果を残した。その岩崎が同34分に負傷交代するアクシ