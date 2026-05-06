６日午後１時半頃、岩手県大槌町の山林で、白煙が上がっているのが確認された。消防などが地上と上空から消火活動に当たっている。現場は町役場から北西に約５００メートルの山林。同町の別の地区では、４月２２日にも山林火災が発生。焼損面積は１６３３ヘクタールに上り、町は今月２日、延焼の可能性が低くなる「鎮圧」を宣言していた。