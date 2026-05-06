気象予報士の穂川果音さんが5月5日、自身のインスタグラムを更新。神奈川県横須賀市沖の東京湾に浮かぶ、猿島を訪れたオフショットを公開しました。 【写真を見る】【 穂川果音 】 「猿島」でのオフショット公開「ジブリのような世界観で、涼しくてよかったです！」「横須賀から船で15分ほどで行ける」という猿島（さるしま）は、東京湾唯一の自然島で、旧日本軍の砲台や要塞跡が残り、島全体が『国史跡』に指定されている