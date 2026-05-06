会社設立にあたっての重要な業務に「定款」の作成があります。株式会社の場合は公証役場での認証が必要ですが、手順を間違えると、設立手続き全体に影響するため、十分な注意が必要です。本記事では『司法書士が全部教える 「一人一法人」時代の会社の作り方【実践編】』から一部を抜粋し、定款作成の具体的な手順と留意点を解説します。定款作成上の注意点・定款認証手順定款作成は、会社設立における第一歩であり、会社運営のル