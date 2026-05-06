神経発達症（発達障害）のひとつである『ADHD（注意欠如多動症）』は、約5%の小児に見られる特性です。その特性は、不注意（うっかりミスや忘れ物をよくする）、多動性・衝動性（気が散りやすい、思いつきでしゃべる）などがみられます。【漫画】『最新 マンガでわかるADHDの子どもたち: その子の特性を活かした、独自の処世術』（全編を読む）著者・本田秀夫さん、漫画・フクチマミさんの作品『最新 マンガでわかるADHDの子どもた