「制限速度で走ってるのに何が悪いの？」 高速道路の“右車線”に居座る「通せんぼ車」に困惑の声も高速道路を利用してドライブをしていると、一番右側の車線を一定の速度でずっと走り続けているクルマに遭遇することがあります。後方からより速度の速いクルマが接近し、数台の車列ができているにもかかわらず、一向に左側の車線へ進路を譲ろうとしない光景は、誰しも一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。【画像】