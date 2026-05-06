＜ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ事前情報◇6日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞今年のメジャー初戦には、1988年のツアー制度施行後で史上最短となるパー3が登場する。それが98ヤードの15番ホール。これまで最短だった1991年と92年の「ミヤギテレビ杯女子オープン」16番の115ヤードよりも17ヤードも短い“超ショートホール”だ。【写真】グリーン側からはこう見えるピン位置がカギに