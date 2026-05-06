タレントの藤本美貴（41）が5日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。自転車練習でテンションを挙げる方法を明かした。この日はお笑い芸人のやしろ優がゲスト出演。「自転車練習SP！」と放送された。やしろは4歳の長男がいるが、「うちは（自転車練習の）真っ只中ですね。まだ補助輪で交通公園で自転車を借りてやっていたんですけど、“自分のが欲しい”ってなって、最近マジ買っちゃって」と明