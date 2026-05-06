テレビ東京で6日、『アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜』（毎週水曜後11：06 ※『世界卓球2026』により放送日時が変更される可能性あり）が放送される。今回は“魔法のメガネ”を取り上げる。【番組カット】老眼鏡はもういらない!?勝手にピントが合う“魔法のメガネ”を体感する若林正恭人生100年時代、40代以上の人々が健康面で不自由を感じる要因の第1位は「目」である。誰にでも訪れる“目の老化”という深刻な社会課