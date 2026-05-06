◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１５節町田―横浜ＦＭ（６日・町田ＧＩＯＮスタジアム）町田はホームで横浜ＦＭと対戦する。先発が発表され、町田は前節の鹿島戦から先発を７人変更。神村学園高で夏の総体、冬の全国選手権の２冠を達成した高卒新人のＭＦ徳村楓大らが先発に名を連ねた。鹿島戦から中２日なこともあり、ベンチには普段出場機会のない選手も名を連ね、ＤＦ今井智基とＭＦバスケスバイロンは今季初のベンチ