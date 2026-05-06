◆パ・リーグオリックス―ロッテ（６日・京セラドーム大阪）オリックス・田嶋大樹投手が６回４安打無失点で、今季初勝利の権利を手にしてマウンドを降りた。初回、２回は３者凡退。３回に１死からバント安打や不運な安打で満塁のピンチを迎えたが、後続を三振と遊ゴロに抑えた。４回は３者凡退で、５回も無失点。６回は３者凡退で締め、７回から２番手・寺西にバトンを渡した。