消費者物価指数（CPI）（速報値）（4月）15:00 結果-0.6% 予想-0.2%前回-0.6%（前月比) 結果-0.1% 予想0.3%前回0.5%（前年比) 結果-0.6% 予想-0.2%前回-0.6%（除く住宅ローン・前月比) 結果0.8% 予想1.2%前回1.6%（除く住宅ローン・前年比)