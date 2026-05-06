◆パ・リーグ楽天―日本ハム（６日・楽天モバイル最強）楽天・平良竜哉内野手（２７）が３試合連続アーチを放った。両チーム無得点の３回２死。１ボールから伊藤が投じたツーシームを左翼テラス席へ放り込んだ。３戦連発となる４号ソロ。直近７戦４発と勢いに乗る男が先制点をもたらした。平良はＮＴＴ西日本から２２年ドラフト５位で入団。一時は育成落ちも経験した。２７歳の苦労人が特大の輝きを放っている。同戦には