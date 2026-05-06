◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（６日・横浜）広島・菊池涼介内野手が３回２死一、二塁で先制の１号３ランを放った。２ボールから真ん中に入った１４３キロを逃さず、左翼席へ。「打ったのはストレート。良い先制点になってよかったです」と笑顔を見せた。３６歳の今季もレギュラーとして健在。これで入団から１５年連続の本塁打となった。