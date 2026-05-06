行楽シーズンで外での食事も増える頃ですね。外出先でも食べやすい副菜があったら便利だと思いませんか？ 今回は、きゅうりを丸ごとポリ袋に入れて漬けるだけのシンプルな「一本漬け」を3つご紹介します。 ▼からしがきいた大人味 塩、砂糖、チューブのからし、きゅうりをポリ袋に入れてもみ、一晩おくだけ。さっぱり薄味にからしのピリッとしたアクセントが加わります。 ▼検索人気1位の昆布茶漬けはコレ 昆布茶のうまみがき