◇プロ野球セ・リーグ 中日-阪神(6日、バンテリンドーム)阪神のスタメンマスクをかぶる伏見寅威選手にヒヤリとする場面がありました。0-0の3回、中日の攻撃。2アウトから大島洋平選手が打席で、先発の郄橋遥人投手が投じた初球のストレートがサイン違いだったのか、捕手の伏見選手の脇腹付近に直撃。その場に倒れ込み、苦悶(くもん)の表情をみせます。郄橋投手も心配そうにかけよりますが、伏見選手はベンチに大丈夫と