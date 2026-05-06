◇MLB アストロズ2-1ドジャース(日本時間6日、ダイキン・パーク)この日、ドジャースの大谷翔平選手は今季3度目となる投手専念で先発マウンドに上がりました。160キロの直球を連発するなど力強い投球を見せるも、今季初被弾で被本塁打2。7回89球を投げ、4安打、8奪三振、2失点と試合をつくる投球を見せましたが、敗戦投手となりました。効率よく7回まで投げ切った要因については「捉えられたのがホームランだったので。それ以外は良