突然やってきて、娘を置いていった義姉。あまりに強引すぎる態度に私は呆然としてしまいました…。でも、置いていかれてしまったら面倒を見るしかありません。放っておくわけにもいかず家で息子と遊ばせたのですがトラブルばかりで…！>>【まんが】わが家を託児所扱いする義姉(ウーマンエキサイト編集部)