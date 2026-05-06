昨オフに左肘の手術を受けたドジャースのキケ・ヘルナンデス内野手が５日（日本時間６日）、３Ａオクラホマで実戦復帰。いきなり右中間へのエンタイトル二塁打を放つなど３打数１安打をマークした。キケは初回の第１打席でファーストライナーに倒れたが、五回無死一塁から追い込まれながらも３球目の低めスライダーを捉えて右中間を真っ二つに破るエンタイトル二塁打を放って好機を拡大した。直前の守備では相手が仕掛けてき