「ＤｅＮＡ−広島」（６日、横浜スタジアム）広島の菊池涼介内野手が先制の１号３ランを放った。入団から１５年連続本塁打となった。０−０の三回は１死から持丸が内野安打で出塁し、２死後に秋山が左前打を放った。一、二塁の好機を迎えて打席には菊池。相手先発・深沢が投じた内角直球を振り抜くと飛球は左翼席に飛び込んだ。この日は「スーパーマリオブラザーズ４０周年×プロ野球１２球団」として開催され、各ベースが