和歌山県新宮市出身の作家、佐藤春夫（1892〜1964年）の業績をしのぶ「御供茶式」が佐藤の命日の6日、新宮市の文化複合施設「丹鶴ホール」で行われた。式典では、望郷詩人とも呼ばれた佐藤がふるさとを「空青し山青し海青し」と歌った「望郷五月歌」を、母校の県立新宮高放送部の生徒2人が朗読。地元の茶道愛好家が、遺影の前に佐藤が好んだ茶を供えた。佐藤の死後、東京都文京区の住居は新宮市に移築され、記念館として利用