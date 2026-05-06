マスキングテープ（⇒次へ）【画像を見る】壁もポストカードも無傷！コーナーシールのつくり方お気に入りのポストカードや写真を飾りたくても、「賃貸なので壁に穴をあけられない...」と思うことはありませんか？そんなお悩みを簡単に解決できるアイデアに、126万いいねが集まっています。「天才！」「素晴らしい」と大注目を浴びた超簡単な解決策とは？■壁もポストカードも傷つけずに飾れる！コーナーシールの作り方壁に貼られた