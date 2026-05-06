株式会社写真弘社のアートスペース「KOSHA KOSHA AKIHABARA」は、写真家のGOTO AKI氏による写真展「terra｜Landscape Topologies（風景のトポロジー）」を、5月15日（金）から開催する。 GOTO氏による7年ぶりの写真集「terra｜Landscape Topologies（風景のトポロジー）」（株式会社赤々舎）の出版を記念した写真展。 写真集に収録された作品の中から、自然風景をモチーフとした約30点を展