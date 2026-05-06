熱帯低気圧 a 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年5月6日13時10分発表気象庁 6日12時の実況種別    熱帯低気圧大きさ    -強さ    -存在地域    カロリン諸島中心位置    北緯8度30分 (8.5度)東経147度25分 (147.4度)進行方向、速さ    西 ゆっくり中心気圧    1004 hPa最大風速    15 m/s