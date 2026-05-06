2026年5月5日、華字メディアの星島環球は米紙ニューヨーク・ポストの報道を引用して、南極クルーズ船「ホンディウス号」で致死率の高いアンデスウイルスが発生し、人への感染懸念から緊迫した状況にあると報じた。記事は、乗客乗員合わせて147人の南極クルーズ船「ホンディウス号」において、一般に致死率が40％に達するといわれるハンタウイルスの亜種「アンデスウイルス」の集団感染が発生し、すでに3人が死亡、少なくとも7人が