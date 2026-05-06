今日はオフでお散歩中のミー太郎。その最中、ミー太郎と自主トレを共にする近所の飼い犬「ゴン太」に遭遇…したのですが、顔なじみのはずが吠えられて威嚇されてしまいました。この犬は果たして本当に「ゴン太」なのか？