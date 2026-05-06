魚を突く漁具「ヤス」を使ったレジャーへの対応に自治体が苦慮している。コロナ禍やテレビ番組の影響で楽しむ人が増加する一方で、漁業者とのトラブルが目立ち、規制を求める声が高まっているためだ。水産庁は統一ルール作りに慎重な立場で、独自の対策を進める自治体もある。（鳥取支局小西望月）遊覧船と接触透明度の高い海が広がる鳥取県岩美町。昨年７月、漁港の沖合で、海に潜ってヤスで魚突きをしていた男性と、乗客を