「オリックス−ロッテ」（６日、京セラドーム大阪）二塁塁審を務めた真鍋勝己審判員が通算３０００試合出場を達成し、五回終了後にグラウンド上で花束を贈られた。大型ビジョンに達成の告知がなされ、花束を贈られた真鍋審判員は四方にあいさつ。場内から大きな拍手が送られた。初出場は１９９４年１０月１日の阪神−広島戦（甲子園）で、三塁塁審を務めた。