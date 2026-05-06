4月27日、東京・ららぽーと豊洲に現れた長髪イケメンに、会場は熱気に包まれた。人気グループSnow Manのメンバーで、俳優としても活躍する目黒蓮だ。あいにくの大雨のなか、会場には約400人のファンが駆けつけ、観客の多くはレインコート姿でイベントを見守っていた。目黒が登場すると、待ちわびたファンから一斉に黄色い歓声があがった。「目黒さんが主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』の公開直前イベントでしたが、特定のフ