5月5日、俳優の田中圭が、オーストラリアのメルボルンで開催されたポーカーの大会で、賞金約1260万円を獲得したことが明らかになった。博打での “才能” が注目を集める一方、SNSでは心配の声もあがっているようで──。田中が参加したのは、国際大会「Aussie Millions Poker Championship（オージーミリオンズ）」の一部門「2万5000 Challenge NLHE」。大会の公式YouTubeでは、田中の奮闘ぶりが映された。「優勝賞金は7300万