Image: SANWA DIRECT 頑張っているデバイスをクールダウン。電力で動くデバイスは、何かと熱を持ちがち。身近な例ではゲームや動画を起動し続けているスマホ、ゲーム機、コンピューターがあります。忘れがちですが、インターネットに必要なルーターも。あまり熱くなると、ネット接続が切れてパニくることに。何度も起こるとイライラが限界。しかも原因がルーターだとは気付きにくいですよね