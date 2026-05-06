ヤクルトの並木秀尊外野手（２７）が６日の巨人戦に今季初めて「１番・中堅」で先発し、初回に先制の１号ソロを放った。いきなり存在感を示した。試合開始直後の第１打席、相手先発・竹丸の１球目を捉えた。１４６キロの直球に振り抜いた打球は、高く舞い上がり左翼スタンドへ着弾。試合開始早々の先制弾に敵地につめかけた燕党は大熱狂に包まれた。値千金の１発について背番号０は「初球から思い切りいきました。先制のホー