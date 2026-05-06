５日（日本時間６日）にデトロイトで行われたタイガース―レッドソックス戦で乱闘騒ぎが起こった。タイガース先発のフランバー・バルデス投手（３２）は序盤から打ち込まれ、４回にはコントレラス、アブレイユに２者連続本塁打を浴びて８失点。精彩を欠いた左腕は続くストーリーの背中に死球を与え、ストーリーは激高。両軍のベンチから選手が飛び出し、一触即発となった。不穏な空気の中、バルデスに退場が告げられた。試合